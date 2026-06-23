◆新宿｜圧倒的なコスパに大満足！ 3,000円台から楽しめる、おしゃれなアフタヌーンティー3選おしゃれな空間でアフタヌーンティーを楽しみたいけれど、予算はなるべく抑えたい。そんな願いをかなえてくれるのが、新宿エリアで3,000円台で楽しめるコスパ抜群のアフタヌーンティー。今回は、華やかな世界観や写真映えする空間、専門店ならではのこだわりのメニューなど、それぞれ違った魅力が光る3軒をご紹介。友人とのおでかけや自