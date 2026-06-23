FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節が現地時間22日に行われ、アルゼンチン代表はオーストリア代表を2−0で破った。試合後、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、AFA（アルゼンチンサッカー協会）を通して、勝利への喜びを口にした。試合は序盤の9分、メッシがPKを失敗し、アルゼンチン代表としては不穏な雰囲気も漂ったが、前半終盤の38分には、左サイドを抜け出したDFファクンド・メ