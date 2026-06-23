◆横浜ベイホテル東急の「桃アフタヌーンティー」。山梨県産の桃を使ったスイーツ＆セイボリーを1人1台のスタンドで提供横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、山梨県産の桃が主役の「桃アフタヌーンティー」を開催。甘くみずみずしい味わいが特長の山梨県産の桃をふんだんに使用した、桃尽くしの特別なラインナップでお届け。数量限定での提供となるので、早