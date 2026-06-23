FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、フランス代表とイラク代表が対戦した。2大会連続ファイナリストのフランス代表は、現地時間16日に行われた第1節のセネガル代表戦を3−1で制し、白星発進。“エース”のキリアン・エンバペが2得点を挙げただけでなく、ブラッドリー・バルコラにもゴールが生まれていた。対して、イラク代表は今大会が10大会ぶりのFIFAワールドカップ出場。実に40年ぶりのFIFA