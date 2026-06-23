連覇を目指すアルゼンチン代表が最高のスタートを切っている。FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節が現地時間22日に行われ、アルゼンチンはオーストリア代表と対戦した。リオネル・メッシがPKを失敗するなど不穏な立ち上がりとなったが、39分にファクンド・メディーナのグラウンダーの折り返しにメッシが合わせて先制。90＋5分にはゴール前の混戦から再びメッシがネットを揺らし、2−0で勝利した。この日の2ゴールによっ