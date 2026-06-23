◆スイーツ好き必見！グルメ専門家が本気で選んだ“デザートがおいしい”ホテルビュッフェ＆デザートワゴン3選おいしいスイーツをとことん食べたい！ そんな時にぴったりなのが、スイーツがおいしいビュッフェや、上質なデザートを好きなだけいただけるデザートワゴン。そこで、さまざまなビュッフェレストランに通う“ビュッフェ通”のインフルエンサーやグルメジャーナリストの方々に、「スイーツがおいしいビュッフェ&デザ