FIFAワールドカップ2026 日本代表対スウェーデン代表をライブ配信するDAZNが実況・解説を発表した。スウェーデンとのグループステージ第3節は、6月26日（金）日本時間8時にキックオフを迎える。オランダ戦、チュニジア戦に続き解説はDAZNドリームリーダーを務める内田篤人、安田理大のDAZNではおなじみの2人に加え、2020年から2025年までアメリカのFCシンシナティでプレーした久保裕也が務める。発表された出演者は以下の通り