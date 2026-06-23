フランス紙『レキップ』が、自社番組の女性司会者フランス・ピエロン氏の、ベルギー代表FWジェレミー・ドクに対する発言を謝罪した。英紙『The Guardian』や英公共法『BBC』が背景を伝えている。マンチェスター・シティに所属する24歳のドクは先日、妻の出産に立ち合う意思を表明。「いつ生まれるかにもよるが、初めての子どもなので、絶対にその場に立ち会いたい。誰だって初めての子どもの誕生を見逃したくないだろう」と語