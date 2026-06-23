◆大阪・梅田 XEX WESTのメロンを贅沢に味わう夏限定アフタヌーンティーを体験レポート！2026年6月3日（水）から8月末頃までの期間限定で「メロンアフタヌーンティー」が登場。会場は大阪・梅田の地下街直結、ハービスENT7階に位置する「XEX WEST」。アクセスのよさと落ち着いた空間を兼ね備えた人気レストランで、旬のメロンを主役にした華やかなアフタヌーンティーを、オズレポーターズのu_kaさんと編集部が体験してきました！こ