元横浜（現DeNA）、マリナーズの佐々木主浩氏（58）の妻で元女優の榎本加奈子さん（45）が23日までに自身のインスタグラムを更新。佐々木氏所有のGI馬・シュヴァルグランとの再会を報告した。「シュヴァルグランに会ってきました私達にたくさんの夢と感動を与えてくれた特別な存在です」と書き出し、自身と佐々木氏、シュヴァルグランらの再会ショットをアップ。北海道・苫小牧市の「ノーザンホースパークに行かれた際は、