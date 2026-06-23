23日もクマの目撃情報が相次いでいます。 京都府警によりますと、午前8時30分頃、舞鶴市字河辺中付近の路上で、熊１頭の目撃情報がありました。成獣とみられ、山に戻ったということです。 兵庫県警によりますと、午前5時頃、豊岡市下宮河梨峠付近で熊が目撃されました。警察は熊に出会わないように以下のような注意を呼び掛けています。 ●山道や農道等を通行する際は、ラジオや鈴など音の出る物を携帯し、活用しましょう。 ●