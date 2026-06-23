根強い人気を誇るハーフタレント界に新たな“大物”が登場した。ドイツとアイルランドのハーフである米国人の父と、日本人の母の間に生まれたモデル・シュナイダー飛夢（２３）。抜群のルックスと赤裸々トークが話題となり、２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜、後８・００）にも出演するなど躍進を続けている。ハワイで生まれた後、すぐに帰国し幼少期は栃木県で暮らした。当時を「多分、目立ってはいた