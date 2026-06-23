自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載を巡るいわゆる裏金事件で、23日、東京地裁は大野泰正・元参議院議員に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。元参議院議員の大野泰正被告（67）と元秘書の岩田佳子被告（62）は旧安倍派から受け取った寄付金あわせておよそ5100万円を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の罪に問われ、いずれも無罪を主張しています。東京地裁は先ほど判決で、大野被告に罰金60万円、