健康維持に必要な睡眠時間はどのくらいか。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「睡眠時間が短すぎても長すぎても死亡リスクは高まる。認知症予防や健康長寿のためには睡眠の質を高めることが何より大切だ」という――。（第4回）※本稿は、米井嘉一『食べて若返る！』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang