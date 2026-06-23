高木豊が語る後半戦のキーマンセ・リーグ編プロ野球は交流戦が終わり、レギュラーシーズンが再開。今後はクライマックスシリーズも見据えた戦いになるが、カギを握る選手は誰になるのか。まずはセ・リーグについて、かつて大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイスターズ）で活躍し、現在は野球解説者やYouTubeでも活動する高木豊氏に、交流戦でも輝きを放った後半戦のキーマンについて聞いた。伏見寅威（左）とのバッテリーで勝利を