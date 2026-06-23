『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のメインヴィランは、どうやらまだ正体を現していないようだ。ピーター・パーカー／スパイダーマン役のトム・ホランドが語った。 ホランドはドイツ・ベルリンで行われた取材の中で、「この映画に登場するヴィランは、まだかなり秘密にされているんですが、これまでの映画で見てきたものとは全く違うものだと思います」とコメント。これま