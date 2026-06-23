都道府県別の時価総額トップ企業はどこか。統計データ分析家の本川裕さんは「関東では小売・飲食チェーンのトップ企業が目立つが、関西のように、モノづくりにこだわり世界的なメーカーに成長するような企業を地元から輩出していない」という――。■都道府県を代表する老舗企業の分布世界と日本の主要企業の時価総額ランキングとその変化について前回触れたが、今回は、都道府県別の時価総額トップ企業を調べ、勢いのある地域企業