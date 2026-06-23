伊与原新さん＝北原千恵美撮影NHKでドラマ化もされた『宙わたる教室』の続編、『コズミック・ガール 宙わたる教室』が刊行されました。前作から6年後の東新宿高校定時制を舞台に、今度は名門私立校から転入してきた女子生徒が、消えた「科学部」を復活させようと奮闘します。続編誕生の経緯から、「科学に興味がない人に読んでもらわないと意味がない」と語る本作に込めた思いまでを、著者の伊与原新さんに聞きました。（文：阿