うん？どろぼう？わるいやつのお話？いえいえ、そうではありません。こころに優しい暖かい灯がほんのりともるような、そんな絵童話です。どろぼうの名前はジャンボリ。うんとても良い名前。そのジャンボリさんが盗むのが、いや、さん付けはやめよう。ジャンボリと呼ぼう。ジャンボリが盗むのがてがみです。いや実はどろぼうだけど盗むんではなくて集めて回っているのです。夜な夜な街の人たちが寝静まったあとみんな