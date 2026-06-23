BTSが変わらぬ影響力を証明した。5thフルアルバム『ARIRANG』が、アメリカとイギリスを代表する音楽メディアから「2026年最高のアルバム」として高く評価されている。【注目】「日本の恥」JINにキスの“中年女性”、異議申し立てで波紋6月12日（現地時間）のアメリカの音楽メディア『Complex』を皮切りに、15日の『Rolling Stone』、16日のイギリス『NME』など海外の有力メディアが相次いで『ARIRANG』を「2026年最高のアルバム」