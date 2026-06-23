クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が、約１，２００名の女性に「これまでで一番夢中になった恋愛」についてアンケートを行ったところ、多くの女性が「初めて付き合った人との恋愛」などの新鮮な恋愛と回答しました。ですが、努力次第で新鮮な恋愛は続けられるものなのかもしれません。そこで今回は「付き合いはじめた頃のドキドキを忘れないための心がけ」をオトメスゴレンの読者と一緒に考えてみま