クラシック業界の未来をいつも考えている。「先へ先へと仕掛けていきたい」=2026年3月、東京都港区、関口聡撮影 髪を一つに結わえた「サムライヘア」のクラシック音楽家。ショパンコンクールでの鮮烈なデビューから5年。その人は逆算して、一歩一歩人生を歩み進めている。周到に、かつ大胆に。ピアニストという枠を超えて、視野の先にあるのは、どんな未来なのか。白鍵を軽くたたくと、反田恭平は笑いながら言った。「