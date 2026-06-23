【HG 1/144 リック・ディアス（再販）】 予約受付：6月23日11時～ 発送：10月予定 価格：2,420円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 リック・ディアス【再販】」の予約をプレミアムバンダイにて6月23日11時より受け付ける。価格は2,420円。商品の発送は10月を予定している。 本商品は、「機動戦士Ｚガンダム」より、アポリー、ロベルトが搭乗し