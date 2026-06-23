新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気異世界転生ファンタジー『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』TVアニメ第３期の放送を記念し、６月27日（土）から７月４日(土)まで過去シリーズを毎日無料放送する「無職転生」チャンネルを初開設する。 『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』は、シリーズ累計発行部数1800万部（紙＋電子）を突破した理不尽な孫の手の著による同名ライトノベルを原作とした、剣と魔法の異