Maven III ミックスウェーブは、Unique MelodyのユニバーサルIEM「Maven III」を6月26日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は378,000円前後。 初代「Maven」はフルBA構成を採用。明るく伸びやかな高域表現を特徴とし、日本市場のリスニングスタイルを意識したチューニングによって、繊細かつ華やかなサウンドを実現。第2世代「Maven II」では、ダイナミックドライバー、BA、静電型