フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」から、プレフォール2026コレクションの新作レザーバッグが登場します。人気の「Gratha（グラサ）」シリーズには新型バッグやレザー小物が加わり、さらにブランド初となるバッグチャームもラインナップ。アイコニックな「Karla（カルラ）」シリーズには新色が仲間入りし、コーディネートの幅を広げてくれます。毎日のおしゃれを彩る注