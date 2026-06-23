青森県八戸市の「みちのく記念病院」で2023年、入院患者間の殺人事件を隠蔽したとして、犯人隠避罪に問われた被害男性の元主治医石山哲被告（61）は23日、青森地裁の初公判で「間違いございません」と起訴内容を認めた。