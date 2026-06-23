北朝鮮で朝鮮労働党の重要会議が開かれ、アメリカや韓国に対する敵対的な姿勢を鮮明化しました。核戦力や新たな巡洋艦の建造など、軍事力強化の方針が示されました。北朝鮮メディアによりますと、朝鮮労働党の重要会議である中央委員会総会が22日までの3日間にわたって開かれました。金正恩総書記は、アメリカと韓国による核をめぐる拡大抑止の協議について、「わが国を攻撃するための核戦争機構」などと主張し名指しで批判しまし