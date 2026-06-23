梅雨に入り、大雨などによる水害が増える時期にあわせ、河川の管理者と警察官らが22日、雲出川沿いで水害が起きやすい場所を合同でパトロールし、対応策を確認しました。今月、三重県に接近した台風6号の影響で、雲出川では津市内の観測所で氾濫危険水位を超え、周辺の地域に一時警戒レベル4の避難指示が出されました。パトロールには、三重河川国道事務所の職員のほか、県や津市の職員松阪警察署の署員など、約20人が参加しました