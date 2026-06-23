南海トラフ地震などの大規模災害に備え、旅館や飲食店などで作る組合が災害時の支援ハンドブックを作成し22日、三重県に支援体制の充実を求めました。県庁を訪れたのは、県内13の生活衛生同業組合の理事長や副理事長ら13人です。組合に加盟する事業者は、理容店や美容室、公衆浴場、旅館・ホテル、飲食店など、県民の生活に身近なサービスを提供しています。今回作成されたハンドブックでは、大規模災害が発生した際に、食事や宿泊