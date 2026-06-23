人生で一番大きい買い物ともいわれる住宅の購入。自分の家を持つという喜びに加えて、賃貸にはない設備。魅力が多い一方で、入居後に思わぬ問題に直面し、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくないようです。なかには、毎日の生活そのものが苦痛になり、「人生最大の買い物」が「悲しすぎる買い物」に変わってしまう人も――。駅徒歩5分・2LDKの「理想のマイホーム」を手に入れた夫婦「あんなに満足していた我が家