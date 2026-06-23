伊勢神宮内宮近くにあるおかげ横丁に、来月新しい体験型のミュージアムがオープンするのを前に、22日、内覧会が開かれました。来月3日におかげ横丁に新たにオープンするのが、お伊勢参りの歴史などを楽しみながら学べる体験型ミュージアム「オカゲ屋敷」です。おかげ横丁にあった「おかげ座」という施設をリニューアルしたもので、施設の企画・制作には大阪・関西万博でパビリオンの制作に携わった企業が関わっています。22日の内