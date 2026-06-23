夏本番を前に鈴鹿サーキットパークにあるプールで、おぼれた人の救助を想定した訓練を、プールのスタッフと鈴鹿市消防本部が、22日、合同で行ないました。鈴鹿サーキット内の流れるプールで行われたのは、おぼれている人を助ける訓練です。今月27日から鈴鹿サーキットパークでプールの営業が始まるのを前に、プールのスタッフと鈴鹿市消防本部の潜水救助隊員らが合同で行いました。救助隊員から救助のポイントについて指導を受けた