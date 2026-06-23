梅雨の時期を彩るアジサイが、三重県津市にあるレッドヒルヒーサーの森で見頃を迎えています。津市のレッドヒルヒーサーの森では、約1000平方メートルのエリアに約500株のアジサイが植えられています。園内では50品種以上のアジサイを楽しむことができ、青や紫をはじめ、白やピンクなど色とりどりの花が咲いています。「イワガラミ」は山の中に自生するアジサイで、木につるを伸ばしながら花を咲かせるのが特徴です。園内のアジサ