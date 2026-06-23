安全性能が進化したハスラー タフワイルドスズキは、軽乗用車「ハスラー」および「ハスラー タフワイルド」の一部仕様変更したモデルを、2026年5月27日から販売しています。そのうちハスラータフワイルドの最上級4WDグレードは、どのような特徴を備えているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハスラー」です！（30枚以上）ハスラーは、2014年に初代モデルが誕生しました。広い室内空間をもつ軽ワゴンとSUVを