私はサトコ。夫と中学生の娘モエと家族3人で暮らしています。私の実家は隣の県にあり、70代の両親が住んでいます。母の退院祝いのため、私は姉のメグミと弟のタクヤ一家と久しぶりに実家に集まりました。しかしタクヤはいつも「俺は長男だから」と横暴な態度です。母はタクヤや孫たちをさんざん甘やかし、私と姉はまるで召使い。タクヤ一家が帰った後、耐えかねた姉が母に抗議しはじめました。しかし母は「タクヤは特別なの」と譲