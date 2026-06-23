ふみのの4thシングル「東京」が、水曜ドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）の主題歌に決定した。 （関連：ふみの、MOMO（CIRRA）新たなステージで活躍する『No No Girls』出身者の現在HANAとの共演も話題に） 7月22日22時より放送スタートとなる『Tokyo middle 30』は、中国の『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクされる