子どもの成長はうれしいはずなのに、ふとした瞬間に胸が締めつけられる……。そんな感情を抱いたことはありますか？子育ての終わりが見えはじめたとき、ママたちが感じるのは達成感だけではなく、寂しさもあるようです。『高校生ふたり育てているけれど、あと数年でこの家を出ると思うとすごく寂しい……。一緒に住めるのもあと数年。私は20歳で結婚して遠方に住んだ。あの頃は自分だけが寂しいと思っていたけれど、両親もすごく