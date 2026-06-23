〜 2025年「結婚式場業」業績動向調査 〜少子化に加え、結婚する人が減り、派手な結婚式からカジュアルなパーティーへ。コロナ禍を経て、結婚式のトレンドも変化しつつある。こうしたなか、結婚式場を運営する主要48社の2025年の業績は、売上高が3,040億1,900万円（前年比1.8％増）、最終利益は257億6,700万円（同80.8％増）で、増収増益だったことがわかった。ただ、増収企業は26社（構成比54.1％）と、前年の35社（同72.9％