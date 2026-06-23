＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇22日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外女子メジャー今季第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」の開幕を3日後に控えた現地時間22日（月）、主催するPGAオブ・アメリカ（全米プロゴルフ協会）がレクシー・トンプソン（米国）の欠場を発表した。【写真】同期もタレント揃い山下美夢有のプロテスト合格直後が“初々しい”前週出場予定だった「マイヤーLPGAク