お笑いコンビ、銀シャリの橋本直がきょう23日、エッセイ集『しゃシャリでてすみません』（毎日新聞出版）を発売した。【写真】「まんまやん」「すげえ面影」小学生時代の銀シャリ鰻和弘毎日新聞の大阪版夕刊で連載されていた「銀シャリのしゃシャリでてすみません」（2017年4月8日から2023年3月13日）を収録したもの。文章を橋本が執筆し、イラストを相方の鰻和弘が手掛けた。連載原稿60本に加筆し、さらに本書のために新たな