自民党旧安倍派の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反罪に問われた元参院議員大野泰正被告（67）に東京地裁は23日、罰金60万円の判決を言い渡した。元政策秘書岩田佳子被告（62）は罰金20万円とした。