ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦・大阪スポーツ賞第３７回アクアクイーンカップ」が２４日に開幕する。地元・高憧四季（２６＝大阪）は、浜名湖オールスターで最終日に１着。ＳＧ初勝利となった。続く宮島Ｇ?７２周年記念では予選突破とＳＧ、Ｇ?という舞台でしっかりと経験値を上げている。宮島周年から中１日での追加出場となった福岡Ｇ?オールレディースでも、しっかり優勝戦に駒を進めた。「オールスタ