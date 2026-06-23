日本代表ＦＷ前田大然（２８＝セルティック）が、スウェーデン戦の強力攻撃陣を警戒した。相手はＦＷアレクサンデル・イサク（リバプール）とＦＷビクトル・ギェケレシュを擁するだけに、２２日にベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで行われた練習後、前田は「前に強力なツートップがいる。チュニジア戦よりは厳しい戦いになる」と厳しい表情で語った。その上でセルティックの同僚で、相手の１０番を背負うＭＦベンヤミン