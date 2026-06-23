今年3月、三重県の新名神高速で大型トラックが車2台に追突し、6人が死亡した事件の初公判が今月10日に津地裁で開かれた。出廷した被告の54歳女性は、スマートフォンでショート動画を見ながら大型トラックを運転。渋滞のため停車していた車に時速82キロで追突し、玉突き事故を起こしたことを認めたという。 なぜ、運転中や仕事中といった集中すべき時でさえ、スマホに触るのをやめられないのだろうか。精神科医の片田