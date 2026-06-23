認知症の人がボーッとしていてコミュニケーションがとりづらい時の対応方法とは 心が不安定な場面｜無気力でボーッとしているとき ○エピソード 母は、以前はそうでもなかったのですが、最近は朝起きてからもボーッとしていることが多いです。話しかけても気がつかないことも多く、心配です。 【対応1】不眠などもみられる場合は、必要な医療につなげる 無気力な状態が続き、うつ症状（体