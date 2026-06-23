心や集中力を育む「お花をいける」「ねじ回し」で遊ぶ時のポイントとは お花をいける 推奨年齢2歳～ お散歩に出かけたとき、子どもが野山のお花や雑草を抜いてしまうのはよくあることです。そんなときは、抜いた植物を持ち帰って花びんにいけてみましょう。 この力が伸びる！ 花をいける活動は、植物を大切にすることで優しい心を育みます。やがては人に対しても地球に対しても優しい人間に成長して