香川労働局が入る合同庁舎／高松市サンポート 香川労働局が2025年度の障害者の就職状況についてまとめました。 就職件数は1147件（前年度比＋29件）で5年連続で増加しました。新規求職申込件数に対する就職率は48.3％（前年度比＋2.6）でした。就職件数の内訳は、身体障害者が273件（17件減）、知的障害者が146件（6件減）、精神障害者が664件（46件増）などでした。産業別の就職先は、医療・福祉が432