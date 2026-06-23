イラン国会議長海峡は戦争前の状況には2度と戻らない、イランが管理する イランのガリバフ国会議長はホルムズ海峡はイランが管理すると主張。 ホルムズ海峡は戦争前の状況には2度と戻らない、国際法に従いイランが管理する。戦争前のような状態には決して戻らないことを誰もが知るべきだ。