◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦ノルウェー―セネガル（２２日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）のＦＷアーリング・ハーランド（マンチェスターＣ）が、１次リーグ第２戦のセネガル（同１５位）戦に先発出場し、後半３分にカウンターからラストパスをもらうと最後は左足ダイレクトで決めた。ハーランドは長身１９５センチの２５歳ストライカー